شاهد .. رامي رضوان يكثف الدعاء من أجل دلال عبد العزيز

حرص الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه الدعاء من أجل الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، بالشفاء العاجل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ودشن رامي رضوان كاتبًا: “إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، إنّك على كلّ شيءٍ قدير”.

وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين له، بالدعاء بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز بكتابة الأدعية المختلفة.

وكان عمرو سعد، قد كشف خلال حديثه مع أحد البرامج التليفزيونية، كواليس مكالمة جمعته مع الفنانة دلال عبد العزيز خلال تواجدها فى المستشفى .

كما قال الفنان عمرو سعد إنه أراد أن يطمئن على الفنانة دلال عبد العزيز، وقد طلب من الفنان حسن الرداد هذا الأمر، حيث فتح لها مكبر الصوت لتسمعه، إلا أنها فاجأته وقامت بإزاحة جهاز الأكسجين حتى تتحدث معه.

وتابع عمرو سعد خلال حواره أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تنهج بشدة خلال حديثها معه، إلا أنه اطمأن عليها، لأنها تمكنت من الحديث مشيراً إلى أنها ستحتاج إلى وقت حتى تعود إلى طبيعتها نوعاً ما ، مؤكداً أنها لا تعلم حتى الآن بنبأ وفاة الفنان سمير غانم.