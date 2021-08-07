شاهد.. أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عدة صور جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت ياسمين رئيس فى الصور بإطلالة صيفية بفستان أبيض و قبعة صيفية، مما نال إعجاب متابعيها.

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