كيم كارداشيان تثير الانتباه في أحدث ظهور لها

نشرت الموديل ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت كيم كارداشيان في الصور بزي غريب باللون الأسود، ويعلوه ماسك يغطي وجهها، لحضور إحدى الحفلات الخاصة بهذا الشكل الغريب.

وظهر أولادها معها في الصورة بملابس سوداء اللون، ولكن بدون قناع على الوجه.

وانقسمت التعليقات من قبل المتابعين لكيم كارداشيان، حيث أعجب البعض بملابسها الملفتة، بينما لم يعجب البعض الآخر بهذا الزي الغريب.

وكتبت كيم كارداشيان علي الصور: "كانت لدينا تجربة لا تصدق في التجول في مدينة الفاتيكان vaticanmuseums.. لقد كان من المدهش أن تكون قادرًا على مشاهدة كل الفنون الشهيرة والهندسة المعمارية والتماثيل الرومانية القديمة شخصيًا ، خاصة أعمال مايكل أنجلو".

وتابعت كيم كارداشيان: "لقد أتيحت لنا الفرصة أيضًا لعرض أرشيفهم الخاص من الجلباب الذي كان يرتديه كل بابا في التاريخ، ويعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر الميلادي. شكرًا لكocspecial على ترتيب الزيارة".

وقالت كيم كارداشيان: "التزمت بقواعد اللباس وغطيت رأسي بالكامل أثناء تواجدي داخل كنيسة القديس بطرس وكنيسة سيستين".

لكنها لم تسلم من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها كثير من الناس لاختيارها الزي، والذي كان في الأساس فستانًا من الدانتيل بدون أكتاف مع القصاصات.