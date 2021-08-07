سميحة أيوب تكشف حقيقة مرضها ودخولها المستشفى

كتبت الفنانة القديرة سميحة أيوب ، منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت من خلاله على أنباء دخولها للمستشفى.
وكتبت الفنانة سميحة أيوب في منشورها على فيسبوك: «انا الحمد لله بخير جرح صغير في أيدي وخلاص بدء يلم انا في البيت مش في المستشفي انا بشكر كل الناس اللى اتخضت عليا وبشكر الناس اللى سمعت ومعرفتش توصلي وبطمن الحبايب من خلال الصفحة الحمد لله قدر ولطف».
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