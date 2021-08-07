رانيا فريد شوقي تدعو لـ صلاح عبد الله بالشفاء

قامت الفنانة رانيا فريد شوقي بتوجيه الدعاء الي الفنان القدير صلاح عبد الله، وذلك عقب إصابته بأزمة قلبية تسببت في دخوله الي المستشفى.
ونشرت رانيا فريد شوقي صورة تجمعها مع صلاح عبد الله، عبر خاصية “الاستوري”، بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستحرام”.
وعلقت رانيا فريد شوقي علي الصورة كاتبة: “الف سلامة عليك يا اطيب قلب واحلي صلاح في الدنيا، ربنا يبارك في عمرك وصحتك ويخليك لينا يارب”.
جدير بالذكر أنه قال الفنان صلاح عبد الله، إنه لم يعلن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تجنبا لقلق وخوف جمهوره عليه.
وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار، أنه تعرض لآلام فى القفص الصدرى، والظهر، لافتا إلى أنه قام بعمل أشعة، وأخبره الأطباء أنها من الممكن أن تكون ذبحة صدرية، ولابد من تركيب دعامات لـ ٣ شرايين بالقلب.
ولفت إلى أنه مر بآلام شديدة بعد مرضه وعجزه عن النوم والتنفس، معقبا " مكنتش قادر اخد نفسى"، مشيرا إلى أن الأطباء أكدوا أن حالته الصحية استقرت.
وقد تعرض الفنان صلاح عبد الله لأزمة صحية ما منعه من حضور العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس الذي عرض بحضور أبطاله أمس، ويشارك فيه كضيف شرف في إحدى المشاهد.
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