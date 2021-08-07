مصطفى كامل وأسرته يخضعون لبروتوكول العلاج في المنزل بعد إصابتهم بكورونا

غادر النجم مصطفى كامل وأسرته من مستشفى العجوزة بعد إصابتهم مؤخرا بفيروس كورونا، وحاليا يخضعون لبروتوكول العلاج في المنزل بعد فترة صعبة عاشوها وذلك بناء على طلب الأطباء
ووجه مصطفى كامل الشكر والعرفان لوزارة الصحة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور خالد مجاهد وطاقم مكتبهم بأكمله علي ماقدموه من جهد ومساندة واهتمام، كما تقدم بوافر الشكر والتحية لطاقم أطباء مستشفي العجوزه الأوفياء النبلاء وطاقم التمريض..
وقال كامل: “لا نملك إلا رفع أيادينا في الصلاة داعين الله أن يجزيهم عما قدموه لنا خير الجزاء، كما وجه الشكر لكل رجال الإعلام والصحافة علي متابعة حالته ليلاً ونهاراً . وكان قد أصيب مؤخرا النجم مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا، حيث شملت الإصابة والدته وزوجته وابنته.
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