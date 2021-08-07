فيلم الرعب The Conjuring: The Devil Made Me Do يتخطى 197 مليون...

لايزال الجزء الثالث من فيلم الرعب The Conjuring، الذى طرح تحت اسم The Conjuring: The Devil Made Me Do It، يحقق إيرادات الجيدة، التى وصلت إلى 197 مليونًا و461 ألف دولار بدور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 4 يونيو الماضى فى دور العرض المختلفة ببعض دول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 65 مليونا و161 ألف دولار فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، و132 مليونا و300 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuringيدور حول قصة مروعة عن القتل والشر المجهول التى صدمت حتى المحققين الخوارق ذوى الخبرة فى الحياة الواقعية إد ولورين وارن، حيث إنها تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة من ملفاتهم، التي تبدأ بقتال من أجل روح صبي صغير، ثم يأخذهم إلى ما هو أبعد من أي شيء رأوه من قبل.

الجزء الثالث من سلسلة الرعب The Conjuringمن بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، رويري أوكونور، سارة كاثرين هوك، جوليان هيليارد، جون نوبل، يوجيني بوندورانت، شانون كوك، روني جين بليفينز، وغيرهم.