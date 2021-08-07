24 أغسطس.. هانى شاكر يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان القلعة

يستعد أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لإحياء حفل غنائى، يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس، ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى الدورة الـ29 فى الفترة من 15 إلى 31 أغسطس، والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

وأحيا النجم هاني شاكر منذ أيام، حفلا غنائيا كبيرا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي بدأها بدعاء يا رب، وبعدها قدم عددا كبيرا من أغانيه التي رددها الحاضرون، منها (بالأحضان ولاليك ولاليا وحبك ليا وقدم أغنيته الأخيرة لوسمحتوا كما قدم اغنية دويتو بعنوان أنا قلبي ليك مع المطربة إيمان عبد الغني، وأغنية كل ما أقول التوبة للعندليب عبدالحليم حافظ، ورفع الحفل شعار كامل العدد .

على جانب آخر كان أمير الغناء العربى هانى شاكر قد طرح أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

كما تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وانت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.