مي سليم تعرب عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم 200 جنيه

أعربت الفنانة مي سليم ، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في فيلم 200 جنيه، مؤكدة أنها تحمست للعمل منذ قراءته للمرة الأولى.

وقالت مي سليم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى: إن الفيلم مكتوب بشكل جيد للغاية، واعتمد على طريقة التشويق لجذب المشاهد، واصفة قصة العمل بأنها واقعية.

وأضافت مي سليم، أنها لم تلتقِ بأغلب الفنانين الذين شاركوا في الفيلم، لكن أغلب تصويرها كان مع الفنانين أحمد السعدني ومحمود حافظ.

كما أشادت بمخرج الفيلم " محمد أمين" لمجهوده الكبير طوال تصوير العمل، مؤكدة أنها استمعت بشدة خلال العمل معه، وحيّت أيضًا شركة الإنتاج التي وفّرت أكثر ما كان متخيلًا بالنسبة لنجوم العمل.

واختتمت مي قائلة: "200 جنيه فيلم يعيش واللي يشوفه هيستمتع .. و مش بقول كده لإني واحدة من اللي شاركوا في العمل لكن الكل هيكتشف ده".