وزيرة الثقافة تتابع فعاليات صيف بلدنا وتشهد عرضا لفرقتي أسيوط وبورسعيد للفنون...

* عبد الدايم : الإبداع سلاحًا قويًا لمواجهة التحديات ونهدف إلي دعم روح الانتماء للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة

* عطوة : صيف بلدنا في الاسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ وقريبا بمطروح ونعمل بالتوازي في مشروع أهل مصر ب٩ محافظات ومبادرة حياة كريمة في قري ساحل سليم

تابعت الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة احتفالات صيف بلدنا الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في عدد من المحافظات الساحلية التي تتميز بكثافة الزائرين خلال فصل الصيف حيث شهدت بقصر ثقافة الأنفوشي عرضا لفرقتى أسيوط وبورسعيد للفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي في حضور الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما .

قالت عبد الدايم أن فعاليات صيف بلدنا تهدف إلي تقديم المنتج الثقافي والفني للدولة إلي أكبر عدد من الجمهور خاصة فى المحافظات الساحلية التى تستقبل خلال فصل الصيف ملايين المواطنين من مختلف المحافظات مما يعد خطوة هامة علي طريق تحقيق العدالة الثقافية ، وأشادت بالإقبال الجماهيري الكبير علي احتفالات صيف بلدنا بعروس المتوسط بالتطور النوعي والمستوي الفني لفرق الهيئة وأشارت إلي أن الإبداع وسيلة فاعلة لتعزيز القيم الإيجاببة بالمجتمع وصون الهوية من خلال دعم خطط إعادة إحياء التراث الشعبي الذى يتميز بتعدده وثراءه ، وتابعت أن القوى الناعمة تمثل سلاحًا قويًا لمواجهة التحديات وتعميق ثقافة السلام والحوار داخل المجتمعات إلى جانب تأصيل وتقوية الانتماء للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة .

ومن جانبه أكد الفنان هشام عطوة أن فعاليات صيف بلدنا تمتد في مختلف المحافظات الساحلية ومنها عروس المتوسط في ثلاثة قصور ثقافة هي الشاطبي ومصطفي كامل والأنفوشي بجانب مجموعة من المواقع هي رأس البر وجمصة في محافظة الدقهلية وبلطيم بكفر الشيخ و دمياط الجديدة وجاري الإعداد حاليا لنقل الفعاليات إلي محافظة مطروح وأشار عطوه أن هذا النشاط يقام بالتوازي مع أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري ساحل سليم بأسيوط ومشروع أهل مصر في ٩ محافظات .