تطورات الحالة الصحية للنجوم..مها أحمد تنقل للمستشفى وأول تعليق من صلاح عبدالله بعد الأزمة القلبية

مها أحمد وصلاح عبد الله وعدد من الفنانين أقلقوا الجمهور مؤخراً على حالتهم الصحية بعد إصابتهم بوعكات صحية مختلفة، وطمأن بعضهم الجمهور على حالته الصحية والبعض الآخر ما زال بالمستشفى لتلقي العلاج.

مها أحمد تنقل للمستشفى بعد إصابتها بوعكة صحية

وأقلقت الفنانة مها أحمد الجمهور اليوم بعد الكشف عن إصابتها بأزمة صحية مفاجئة، وأعلنت أسرتها عن نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وذلك بعد إصابتها بآلام شديدة، ولم تعلق مها أحمد على أزمتها أو تنشر تفاصيل حالتها حتى الآن، وكذلك أسرتها، ونشر شقيقها صورة لها من المستشفى واكتفى بطلب الدعاء لها في أزمتها الصحية.

أول ظهور لبيومي فؤاد بعد أزمته الصحية بدبي

وطمأن الفنان بيومي فؤاد الجمهور على حالته الصحية، وذلك بعد كشفه مؤخراً عن دخوله المستشفى وفقدانه الوعي ليومين في دبي، بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، وظهر لأول مرة بعد مغادرته المستشفى في لقاء مع برنامج "إي تي بالعربي"، وأكد إنه أصبح بخير وعاد لاستكمال تصوير دوره في مسلسل "الجار للجار"، وقال إن تغيير الجو وقلة النوم مع بقائه في غرفة مكيفة أصابه بنزلة برد شديدة، ووجه الشكر لعدة جهات والطاقم الطبي بسبب اهتمامهم بحالته ورعايته في المستشفى.

أول تعليق من صلاح عبد الله بعد إصابته بأزمة قلبية

أما الفنان صلاح عبد الله، فطمأن الجمهور أيضاً على حالته الصحية في أول تعليق له بعد إصابته مؤخراً بأزمة قلبية، وقال في مداخلة هاتفية له مع برنامج "آخر النهار"، إنه بداية الأزمة كانت مع شعوره بآلام في منطقة الصدر وانتقل الألم إلى ظهره، لذلك أجرى فحوصات وتبين أن هناك 3 شرايين تحتاج إلى دعامات، وإنه كان على وشك الإصابة بذبحة صدرية بعد شعوره بأعراضها.

وأضاف صلاح عبد الله إنه عاش يوم صعب في المستشفى بعد تركيب الدعامات واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وشعر بإرهاق وضيق تنفس ولم يستطع النوم، ولكنه تحسن مع الوقت ومع الرعاية الصحية ودعوات المحبين له، ووجهت الشكر لهم على تضامنهم معه ودعواتهم، وكشف إنه لم يعلق على مواقع التواصل بسبب عدم رغبته في إزعاج جمهوره أو إثارة قلقهم.

هل غادرت ياسمين عبد العزيز المستشفى؟

وتردد مؤخراً مغادرة الفنانة ياسمين عبد العزيز المستشفى بعد فترة من تواجدها بالعناية المركزة ومرورها بأزمة صحية بسبب إصابتها بمضاعفات نتيجة عمليتين جراحيتين خضعت لهما، ولكن لم يؤكد زوجها أحمد العوضي حقيقة مغادرتها المستشفى اليوم وكذلك شقيقها وائل عبد العزيز، وذلك بعدما كشفا في الفترة الاخيرة عن تحسن حالتها واستجابتها للعلاج واستعدادها لمغادرة المستشفى والعودة لمنزلها.