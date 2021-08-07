هكذا احتفلت شيري عادل بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات.. بالصورة

شيري عادل انضمت إلى قائمة النجوم العرب الذين حصلوا مؤخراً على الإقامة الذهبية في الإمارات، واحتفلت أيضاً شيري عادل بهذا الحدث، ونشرت صورة لها على انستقرام ووجهت من خلالها رسالة في هذه المناسبة.

شيري عادل تحتفل بالإقامة الذهبية في الإمارات

ونشرت الفنانة شيري عادل صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بانستقرام، من أبو ظبي في الإمارات، وأعلنت من خلال الصورة حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، واحتفلت بهذه المناسبة برسالة خاصة عبر حسابها بانستقرام، ووجهت الشكر لعدد من الأشخاص أيضاً، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور بسبب هذه المناسبة بالإضافة إلى أناقة شيري عادل في أحدث ظهور لها على انستقرام.

تعليق شيري عادل على حصولها على الإقامة الذهبية في الأمارات

وعلقت شيري عادل على صورتها في أبو ظبي على انستقرام وقالت:" جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والامتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم.. أتمني للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع.. كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا.. وشكر خاص لصديقي وأخي المنتج أيمن الليثي"، وتلقت شيري عادل التهاني أيضاً من زملائها ومنهم حنان مطاوع ورويدا المحروقي وغيرهم.

أعمال شيري عادل الفنية

وكانت الفنانة شيري عادل قد تعرضت لوعكة صحية شديدة في نهاية شهر فبراير الماضي تطلبت دخولها لغرفة العمليات، وتحدثت شيري عادل عن حالتها الصحية في آخر لقائاتها الإعلامية في شهر يونيو الماضي في برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، وأكدت أن حالتها الصحية باتت أفضل حاليًا بعد العملية الجراحية التي خضعت لها، لافتة إلى أنها طوال الفترة الماضية كانت تعاني من تعب شديد وهو ما منعها عن المشاركة في أعمال فنية جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك دون أن تكشف عن طبيعة مرضها وإصابتها المفاجئة.

ويذكر أن الفنانة المصرية شيري عادل قد خاضت مؤخرا تجربة بطولة حكاية "أمر شخصي" التي عرضت في شهر سبتمبر، واستطاعت شيري من خلال تلك القصة أن تحصل على العديد من التكريمات والجوائز، بالإضافة إلى فيلم "للإجيار" والذي عرض في مايو الماضي، ولم تعلن شيري عادل عن أعمالها الجديدة للفترة المقبلة حتى الآن،