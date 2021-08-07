رحمة رياض تحتفل بعقد قرانها على ألكسندر علوم.. بالصور

رحمة رياض وألكسندر علوم أحتفلا اليوم بعقد قرانهما، ونشرت رحمة رياض عدة صور وفيديوهات من حفل عقد قرانها، وتداول الجمهور صورهما وخطفا الأنظار برومانسيتهما في حفل عقد القران.

اللقطات الأولى من حفل عقد قران رحمة رياض وإلكسندر علوم

واحتفلت النجمة العراقية رحمة رياض بعقد قرانها على الفنان ألكسندر علوم، ونشرت صور حفل عقد قرانها على حسابها بسناب شات، ونشرت فيديوهات من الحفل وظهرت وهي ترقص مع ألكسندر علوم وأصدقائها في حفل عقد القران والذي أقيم في حديقة وفي أجواء عائلية بسيطة، وتفاعل الجمهور مع لقطات حفل عقد قران رحمة رياض وألكسندر علوم بسبب رومانسيتهما والأجواء المرحة في الحفل.

رحمة رياض تحتفل بعقد قرانها على ألكسندر علوم

ونشرت أيضاً نعمة رياض شقيقة رحمة رياض صورة لشقيقتها مع ألكسندر علوم من حفل عقد القران، على حسابها بانستقرام، وعلقت على الصورة قائلة:" سبع سعادات.. عقد قران"، وتفاعل الجمهور أيضاً مع صورة رحمة رياض وألكسندر علوم على انستقرام، ووجهوا التهاني إليهما، وكذلك عدد من الفنانين والذين شاركوهما الاحتفال بتعليقاتهم على مواقع التواصل؟

عقد قران رحمة رياض وألكسندر علوم

ويذكر أن رحمة رياض كشفت في تصريحات سابقة لبرنامج "صباح الخير يا عرب" عن بداية قصة حبها مع النجم العراقي ألكسندر علوم، حيث أوضحت أن علاقتهما بدأت منذ أكثر من 3 سنوات، عن طريق الصدفة، كما كشفت الفنانة عن بعض المعلومات عن موعد ومكان حفل زفافها وأكدت أنه سيكون خلال الأشهر القادمة، وأشارت على حرصها على إقامته في مكان يسمح باستقبال جميع زملائها فقالت رحمة رياض: "لم نحدد بشكل حاسم موعد حفل زفافنا، لكن قد يكون خلال الأشهر القادمة، وفيما يخص المكان الذي سوف يقام به حفل الزفاف فسنختار دولة يستطيع من خلالها جميع الضيوف أن يحضروا إليها، كما أن مصمم فستان زفافي سيكون زهير مراد".

رحمة رياض أكدت أنها حرصت على إخفاء علاقتها بخطيبها ألكسندر علوم في البداية، كونها لا تحب أن تكشف تفاصيل حياتها الخاصة في وسائل الإعلام باستمرار، وتحب أن تشارك الجميع بالأخبار الخاصة بفنها فقط، موضحة أنها قررت الكشف عن ارتباطها رسميًا عندما انتشر الخبر من قبل أحد الإعلاميين، مشددة على أنه لم يكن من المخطط أن يقومان بالإعلان في هذا الوقت وبهذه الطريقة.