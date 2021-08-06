درة وشريهان ونجوم الفن يدعمون صلاح عبد الله بعد إصابته بأزمة قلبية

صلاح عبد الله أقلق الجمهور بعد الإعلان أمس عن إصابته بأزمة قلبية، وتضامن معه عدد من النجوم ووجهوا إليه رسائل على صفحاتهم بمواقع التواصل، وكثفوا دعوات الشفاء له، وذلك بعدما كشفت ابنته دنيا عن تطورات حالته الصحية أمس.

شريهان تدعو لصلاح عبد الله: "أنقى وأجمل الناس في قلبي"

وتضامن عدد من نجوم الفن مع الفنان صلاح عبد الله بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وعلى رأسهم الفنانة شريهان التي وجهت إليه رسالة خاصة على حسابها بتويتر وتمنت له الشفاء وقالت:" سلامة قلبك يا أنقى وأجمل الناس في قلبي .. سلامة قلبك يا مبدع يا غالي يا طيب.. أثق في إيمانك وعزيمتك وإرادتك القوية.. من فضلك قوم لنا بسرعة بألف سلامة".

درة والنجوم يدعمون صلاح عبد الله في أزمته الصحية

ونشرت أيضاً الفنانة درة صورة لها مع الفنان صلاح عبد الله على حسابها بفيسبوك، ووجهت إليه رسالة قالت بها:" الف سلامة يا عم صلاح يا حبيب الكل.. دعواتي لك بالشفاء العاجل شفاءً لا يغادر سقماً"، ونشر أيضاً الفنان هاني رمزي رسالة إلى صلاح عبد الله على حسابه بتويتر وقال:" سلامة قلبك يا غالي"، ونشرت أيضاً الفنانة روجينا صورة لها مع صلاح عبد الله على انستقرام ووجهت له رسالة:" سلامة قلبك يا عسلية".

ووجه الممثل محمد علي رزق رسالة إلى صلاح عبد الله قال بها:" ألف حمدالله علي سلامتك يا عم صلاح عبدالله…وربنا يشفيك ويعافيك ويباركلنا فصحتك وعمرك و يا حبيبي"، ونشر الفنان صبري فواز عدة صور له مع صلاح عبد الله وقال في رسالته إليه:" سلامة قلبك يا أطيب قلب.. لا صحصح كده و فوق لي.. عشان عندنا غنا كتير لسه هانغنيه سوا".

تفاصيل حالة صلاح عبد الله الصحية

وكانت ابنة صلاح عبد الله قد كشفت أمس عن إصابة والدها بأزمة قلبية، وقالت:"سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله.. انا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في اي خبر غلط نزل، اول امبارح بليل بابا حس بالم في الصدر و لي طول رحنا المستشفي واللي حصل ازمة قلبية استدعت قسطرة في القلب و تركيب دعامة والحالة استقرت.. الف حمد وشكر علي كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة الي غرفة، و باذن الله نخرج من المستشفي بكره باذن الله و الدكاترة طمنونا انه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة باذن الله.. دعواتكم لصاصا ابو قلب طيب، وزي ما هو دايما بيقول باذن الرحمن.. حالة وهتروح لحالها".