محمد رمضان يعود للحفلات ويعلن تفاصيل حفله الجديد:"أنا في الساحل واقف لوحدي"

محمد رمضان عاد لإحياء الحفلات بعد فترة توقف، وكشف تفاصيل حفله الجديد في الساحل الشمالي هذا الصيف، وشوق الجمهور للحفل بفيديو على حسابه بانستقرام كشف به تفاصيل الحفل.

محمد رمضان يكشف تفاصيل حفله الجديد في الساحل الشمالي

وأعلن الفنان محمد رمضان عن عودته للحفلات الغنائية بعد فترة توقف، وكشف عن استعداده لإحياء حفل جماهيري في الساحل الشمالي بمصر، وكشف أيضاً تفاصيل الحفل في تدوينة له على حسابه بانستقرام وقال:" أنا في الساحل واقف لوحدي إلحق تذكرتك لأقوى حفلة في الساحل يوم الجمعة ٢٠ أغسطس في جولف بورتو مارينا، اشتري من اي مكان في مصر.. ثقة في الله هنهز الأرض".

محمد رمضان يروج لحفله الجديد

وروج الفنان محمد رمضان لحفله الجديد في الساحل الشمالي، ونشر فيديو على حسابه بانستقرام مازح به الجمهور وشوقهم للحفل وقال:" صحيت النهاردة من النوم على تليفون من رقم غريب، قالي انا كده كده انت متعرفنيش أنا واحد من جمهورك وآسف لو بتصل بدري، قولتله كده كده انا تليفوني وحياتي تحت أمر جمهوري.. قالي احنا عايزين حفلة في الساحل الشمالي.."، وكشف رمضان في الفيديو عن مكان وموعد وتفاصيل الحفل الجديد.

أعمال محمد رمضان الجديدة

وكان محمد رمضان قد أثار جدلاً كبيراً بسبب حفلاته الغنائية السابقة، وواجه عدة دعوات من قبل بمنعه من إحياء الحفلات، ولكنه كشف عن حصوله على التراخيص اللازمة وقتها لإحياء الحفلات، وتلقى انتقادات من نقابة الموسيقيين بسبب أزيائه المثيرة للجدل في الحفل، وذلك قبل أن يتوقف لفترة عن إحياء الحفلات بسبب أزمة كورونا، وقبل أن يعلن عودته للحفلات مجدداً هذا الصيف في الساحل الشمالي.

ونشر محمد رمضان مؤهراً عدة فيديوهات له من الساحل الشمالي والتي التقى به مع عدد من جمهوره، وكان قد نشر فيديو من حفله الأخير في مصر وشوق الجمهور من خلالها لحفله الجديد وقال:" حفلتي الجماهيرية الأخيرة في مصر كانت صيف ٢٠١٩ .. جاهزين لحفلة صيف ٢٠٢١ ولا نأجلها لصيف ٢٠٢٢ ؟!"، ولم يكشف رمضان حتى الآن أعماله التمثيلية القادمة بعد آخر مسلسلاته "موسى" في رمضان الماضي.