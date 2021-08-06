وفاة والد الفنانة ميساء مغربي والنجوم يقدمون لها التعازي

ميساء مغربي كشفت عن وفاة والدها في رسالة نشرتها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما وجه العديد من النجوم والمشاهير في العالم العربي التعازي لها في هذا المصاب الأليم.

وفاة والد الفنانة ميساء مغربي

ميساء مغربي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة من الأدعية كشفت من خلالها عن وفاة والدها، الفنانة المغربية طلبت كذلك من متابعيها الدعاء لوالدها الراحل بالرحمة، ولم تكشف النجمة ميساء مغربي أي تفاصيل خلال الفترة الماضية عن مرض والدها أو معلومات عن وضعه الصحي حتى فاجئت مساء اليوم متابعيها بالإعلان عن وفاته.

فكتب ميساء مغربي: "توفي الي رحمة الله تعالي والدي.. ‏‎اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة له وأن يسكنه الله فسيح جناته".

النجوم يقدمون التعازي للفنانة ميساء مغربي

ميساء مغربي تقدم لها بالعزاء العديد من زملائها في الوسط الفني الذين حاول الكثير منهم التخفيف عنها ومواساتها في هذا المصاب الأليم وكان من بين النجوم الفنانة يارا التي علقت على ما نشرته زميلتها فكتبت: "عظّم الله أجركم وربي يرحمه ويسكنه فسيح جناته"، كما علقت أيضا الفنانة ريهام أيمن ودعت لوالد الفنانة ميساء مغربي فكتبت: "البقاء لله حبيبتي ربنا يصبركم يا رب و يچعل مثواه الجنة"، وعلق كذلك العديد من المشاهير والنجوم من بينهم الإعلامية المصرية بوسي شلبي، والكاتب فهد العليوة، والعنود بدر، و لمياء منهل، والفنان طارق الإبياري.

آخر أعمال الفنانة المغربية ميساء مغربي

ميساء مغربي شاركت في الفترة الماضية في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المهمة التي تم عرضها والتي كان آخرها فيلم "321 أكشن" الذي عرض في نهاية عام 2020 في قاعات السينما، كما شاركت في بطولة مسلسل "كنا أمس" الذي عرض في شهر رمضان 2020 وشاركها في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان خالد أمين، وإبراهيم الزدجالي، وشيماء سبت، وحسين المهدي، ومحمد العلوي.

كما شاركت أيضا ميساء مغربي في الفيلم السعودي "نجد" والذي عرض العام الماضي وشاركت في بطولته النجمة الكويتية الكبيرة حياة الفهد والتي تعاونت مع مجموعة من نجوم الخليج في الفيلم وكان من ابرزهم ماجد مطرب فواز، ومريم الغامدي، وإبراهيم الحربي، وزهرة الخرجي.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة ميساء مغربي على "فيس بوك" و"انستجرام".