عبدالمجيد عبدالله يوجه رسالة لرابح صقر بعد شكوى الأخير من إلغاءه لمتابعته

الفنان رابح صقر فاجئ كشف عن إلغاء الفنان عبدالمجيد عبدالله لمتابعته، بينما طلب الفنان السعودي رابح صقر من متابعيه مساعدته على إتخاذ موقف ضد زميله.

رابح صقر يشتكي لجمهوره من الفنان عبدالمجيد عبدالله

رابح صقر نشر عبر حسابه على "تويتر" رسالة وجهها لجمهور ومتابعيه طلب من خلالها مساعدته على اتخاذ موقف من الفنان عبدالمجيد عبدالله وتحديدا بعدما قام الأخير بإلغاء متابعة الأول على "تويتر"، لذلك طلب رابح صقر من جمهوره تقديم اقتراحات بالموقف الذي سوف يتخذه ضد زميله وهل يلغي هو الآخر متابعته أما يستمر في متابعة حسابه، وأكد رابح صقر أن رأي الجمهور يهمه في هذه الخطوة فكتب الفنان السعودي: "سؤال الى جمهوري الحبيب والعزيز على قلبي، بما أن عبدالمجيد عبدالله لاغي متابعتي، وانا جالس أتابعه الأفضل ألغي المتابعه ولا أستمر في متابعته، يهمني رأيكم".

عبدالمجيد عبدالله يرد على رابح صقر

عبدالمجيد عبدالله حرص كذلك على الرد على زميله من خلال نشر تدوينة عبر حسابه على "تويتر" أكد فيها أن الفنان رابح صقر حساس من بعض المواقف، كما طلب منه عدم التوقف والتركيز على هذه النقاط فكتب عبدالمجيد عبدالله: " بوصقر انت حساس شويه كبّر دماغك"، الرسائل المتبادلة بين كل من رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله نالت اهتماما واسعا من قبل الجمهور وبات اسم الثنائي تريند على "تويتر"، وعاد بعد ذلك النجم رابح صقر ونشر تدوينة قصيرة أكد فيها على تقديره وحبه الكبير لجمهوره فكتب: "تاج رأسي جمهوري"

رابح صقر يهنئ عبدالمجيد عبدالله بعيد ميلاده

رابح صقر قد احتفل في الأيام الماضية بعيد ميلاد الفنان عبدالمجيد عبدالله حيث نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" يقدم من خلاله التهاني له فكتب رابح صقر: "ابو عبدالله الغالي كل عام وانت فناننا المبدع إن شاء الله تكون سنة حلوة عليك وانت بصحة وعافية، أباركلك نزول الألبوم واتمنى لك كل التوفيق والنجاح"، وكان الفنان عبدالمجيد عبدالله قد طرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الأيام الماضية وحقق نسبة استماع كبيرة على أحد التطبيقات الغنائية.

يذكر أن رابح صقر أحيا في الأيام الماضية حفل غنائي ضمن حفلات صيف جدة التي تنظمها شركة "بنش مارك" وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وقد شهد الحفل حضورا كبيرا من قبل جمهور النجم السعودي الذي قدم في الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه، كما نشر عبر حسابه على "انستجرام" العديد من الصور له أثناء الحفل.

الصور من الحساب الرسمي للفنان رابح صقر على "انستجرام" وعبدالمجيد عبدالله على "تويتر".