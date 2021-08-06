فيديو النجوم يشيعون جنازة الفنانة انتصار الشراح بعد وصول الجثمان من لندن

انتصار الشراح الفنانة الكويتية التي توفيت يوم السبت الماضي في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع طويل مع المرض وصل جثمانها صباح اليوم إلى الكويت وشيعت الجنازة في وجود عدد كبير من محبيها وزملائها من الوسط الفني.

تشييع جنازة الفنانة انتصار الشراح

جنازة الفنانة انتصار الشراح شيعت صباح اليوم بحضور عدد كبير من محبيها وزملائها في الوسط الفني، حيث قد وصل جثمان الفنانة الراحلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى الكويت وأقيمت صلاة الجنازة عليها في الساعة التاسعة صباحا، كما تم الانتهاء من مراسم دفن الفنانة الكويتية الكبيرة انتصار الشراح في مقابر الصليبخات، وكان من أوئل النجوم الذين تواجدوا في الجنازة الفنانة عبدالرحمن العقل أحد الأصدقاء المقربين للفنانة الراحلة وأسرتها، ويعد هذا هو الظهور الأول له بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به منذ أيام، كما حضر الجنازة الفنان مبارك السلطان، وداوود حسين، ومحمد الحملي.

النجوم يودعون الفنانة الكويتية انتصار الشراح

الإعلامية مي العيدان نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو للحظة تشييع جنازة الفنانة الراحلة انتصار الشراح صباح اليوم، وظهر في الفيديو حالة الحزن الكبيرة التي سيطرت على المشيعين الذين كانوا يبكون، كما علق العديد من النجوم على فيديو جنازة الفنانة الكويتية وكان من بينهم الفنانة جومانا مراد التي كتبت: "إنا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة"، كما علقت كذلك كل من الفنانة مروة خليل وابتسام عبدالله والفنان حبيب غلوم، كما علقت الإعلامية الكويتية أبرار علي المفيدي فكتبت: "وداعا ام سالم الحبيبه اذكروها بدعوه طيبة في ليلتها الأولى فالقبر وبهذه الجمعة اللهم انس وحشتها وثبتها عند السؤال اللهم نور قبرها واغفر لها واعفو عنها انتصار الشراح".

رحلة انتصار الشراح للعلاج في بريطانيا ثم الوفاة

انتصار الشراح قد تم الإعلان عن وفاتها صباح يوم السبت الماضي في العاصمة البريطانية لندن بعد رحلة طويلة مع المرض حيث أن الفنانة الكويتية قد تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير قبل وفاتها وتعرضت لانتكاسة صحية مما تسبب في دخولها إلى العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي في محاولة لإنقاذها لكن فشلت هذه المحاولات واعلنت أسرتها عن رحيلها مما تسبب في حزن كبير للوسط الفني الخليجي والعربي.

يذكر أن الفنانة انتصار الشراح تعتبر من أبرز نجوم الدراما الكويتية حيث قدمت ما يقارب من 200 عمل كان لها تأثير واضح في تاريخ الفن الكويتي وكان آخر عمل قد شاركت فيه مسلسل "مطر صيف" الي تم عرضه في الشهور الماضية.

الصور من حساب كل من الفنان عبدالله بهمن على "تويتر"، وحسين المهدي، وداود حسين، والمنتج محسن فاضل ملا حسين على ومريم عبدالله القلاف "انستجرام"، والفيديو المرفق.