نانسي عجرم تشعل حفلها بجدة ووائل كفوري يغني للسعودية..فيديو وصور

نانسي عجرم ووائل كفوري أحيا حفل ناجح في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم صيف جدة الذي تنظمه شركة "بنش مارك" برعاية الهيئة العامة للترفيه.

نانسي عجرم تتألق في حفلها بجدة

نانسي عجرم أفتتحت حفلها الغنائي الذي أقيم على مسرح جدة سوبر دوم بأغنية "جايه معاك" واستقبلها الجمهور بشكل حفل منذ اللحظة الأولى لصعودها على المسرح، نانسي عجرم تألقت بمجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل واضح وتحديدا مع ألبومها الجديد "نانسي 10"، والتي كان من بينها أغنية "بدي حد احبه" و"سلامات"، وكما قدمت نانسي عجرم مجموعة من أجمل أغانيها خلال مسيرتها الطويلة والتي كان من بينها أغنية "أه ونص" و"وأخصمك أه" وأغنية "بدنا نولع الجو"، وأغنية "لون عيونك".

استقبال حافل لوائل كفوري في حفله بجدة

وائل كفوري حظى هو كذلك باستقبال كبير من قبل الجمهور الذي حضر الحفل بكثافة، وتفاعل مع أول أغنية قدمها النجم اللبناني الكبير وهي أغنية "كلنا مننجر"، وائل كفوري قدم ايضا موال للمملكة العربية السعودية يحمل اسم " أرض العز والعربان"، واثناء غناء النجم اللبناني أكد للجمهور أنه سوف يعود إلى لبنان لكن قلبه قد تركه في السعودية.

وائل كقوري قدم كذلك أحدث أعماله الغنائية خلال هذا الصيف والتي من بينها ديو "برضه بتوحشني" الذي جمعه مع الفنانة أنغام وصدر في شهر يوليو الماضي وحقق نجاحا كبيرا على مستوى المشاهدات على "يوتيوب"، كما قدم كذلك أغنية "البنت القوية" التي تعتبر من أبرز أغاني هذا الصيف حيث وصل عدد مشاهدتها على القناة الرسمية للفنان اللبناني أكثر من 31 مليون مشاهدة بعد ما يقارب الـ3 أسابيع من طرحها.

وائل كفوري يوجه كلمة للجمهور السعودي

وائل كفوري ونانسي عجرم قد تصدر حفلهما كذلك اهتمام الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت العديد من الفيديوهات في الساعات الأخيرة من الحفل، كما وجه الفنان وائل كفوري رسالة للجمهور السعودي بعد انتهاء الحفل نشرتها الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك" عبر حسابها على "تويتر" فقال وائل كفوري: "سعيد جدا اليوم بهذا الجمهور الرائع..جمهور كله طرب بشكل مش معقول، ربنا يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله دائما نلتقي".

يذكر أن كل من الفنان وائل كفوري والفنانة نانسي عجرم قد أحيا كلاهما حفلا خلال الفترة الماضية في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الرياض.

الصور مأخوذة من حساب شركة "بنش مارك" على "انستجرام".