شقيق ياسمين عبدالعزيز ينشر صورة جديدة من داخل المستشفى ويطلب الدعاء لها

ياسمين عبدالعزيز تصدرت محركات البحث في الساعات الماضية، حيث لا تزال حالة الفنانة المصرية محل اهتمام كبير من قبل الجمهور، وقد كشف شقيقها وائل عبدالعزيز بعض المعلومات عن حالتها في الساعات الأخيرة.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يطلب الدعاء لها

شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الفنان وائل عبدالعزيز نشر صورة جديدة من داخل المستشفى التي تتواجد فيها الفنانة المصرية، وظهر معه كذلك في الصور شقيقه الأكبر شريف، وائل عبدالعزيز تحدث عن المراحل التي مرت بها أسرته مع المرض ودخول المستشفيات مؤكدا أن أسرته دائما كانت متماسكة وتقف بجوار افرادها مهما كانت هناك اختلافات أو مواقف، لكنها لم تتسبب يوما في ابتعاد أي منهم عن الآخر فكتب وائل عبدالعزيز: "قعدة المستشفيات دي قعدناها لبعض متفرقش كتير عن الكراسي المتحركه و كله جه عليه الدور الفرق الوحيد اننا مهما كنا بعاد أو فرقتنا بلاد ومواقف عمرنا ما غبنا".

تطورات الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبدالعزيز

وائل عبدالعزيز أكد كذلك في تعليقه على الصورة التي قام بنشرها على أمله الكبير في تحسن حالة شقيقته وعودتها من جديد إلى ما كانت عليه وافضل، كما طلب من متابعيه وجمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز الدعاء لها من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية، فكتب: " إن شاء الله هتقوم وتبقي أقوى واحلي من الأول بإذن الرحمن الشافي المعافي .. دعواتكم بتفرق كتير".

شقيق ياسمين عبدالعزيز كان في الساعات الماضية قد كشفت كذلك عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته في تعليق نشره ردا على أسئلة المتابعين حول حالتها الصحية حيث أكد أنها تتحسن لكن أثار معاناتها لا تزال مستمرة، وتعاني من بعض المتاعب فكتب: "بتتحسن بس لسه تعبانه".

أحمد العوضي يطلب عدم الانسياق للشائعات عن حالة زوجته الصحية

أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد نشر عدة رسائل طلب بها من الجمهور الدعاء لها، وعدم الاستماع إلى الشائعات حول حالة زوجته الصحية، وتضامن معها عدد كبير من نجوم الوسط الفني والذين نشروا عدة رسائل وأدعية لها على صفحاتهم بمواقع التواصل. كما حرص العوضي على طمأنة الجمهور على حالة زوجته بعد مغادرتها العناية المركزة.

وكتب أحمد العوضي عبر "فيس بوك": "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة اسبوعين خوفا عليها، حيث ان الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة.. حتى استقرار الحالة.. اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني.. شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها.. ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

الصور مأخوة من حساب الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ووائل عبدالعزيز على "انستجرام" و"فيس بوك".