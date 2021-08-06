ليلى علوي تكشف أسباب اعتزال شقيقتها التمثيل..بالفيديو

القاهرة- دوت الخليج الجمعة,06 آب (اغسطس) 2021 - 15:38
تحدثت الفنانة ليلى علوي عن شقيقتها الصغرى "لمياء"، وتفاصيل اعتزالها العمل الفني في سن صغيرة، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، على قناة cbc.
سبب اعتزال شقيقة ليلى علوي للعمل الفني
وبحسب بيان رسمي للبرنامج، أوضحت ليلى أنها كانت تشارك في برامج الأطفال قديما، بينما شقيقتها كانت أصغر منها سنا، وشاركت في أحد الأفلام مع الفنان نور الشريف والفنانة هند رستم، تلاه فيلم "من أجل الحياة" من بطولة الفنان رشدي أباظة والفنانة شويكار، وكانت محبة ومتقنة لعملها الفني.
وتابعت: "لما بدأت تكبر اتعرض عليها شغل في أعمال تانية لكنها رفضت وقررت توقف.. وقالت جملة لا يمكن أنساها خلتني مندهشة أنا ووالدتي.. قالت لنا أنا عايزة حياتي تبقى ملكي مش ملك حد.. دوت الخليج أصغر مني وبتفهم أكتر مني، عشان كده فعلا حياتها دلوقت بقت ملكها وملك عيلتها الجميلة".
الصور من الحساب الرسمي للإعلامية منى الشاذلى على "انستجرام".
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