العب ياغزال – مي عمر طيرت العقول برقصة بلدي

بيروت - ثريا شاهين - حققت الفنانة مي عمر، شهرة واسعة منذ وقت قصير من التحاقها بمجال التمثيل، بفضل موهبتها وملامحها الجميلة.

ومي عمر من مواليد 10 أكتوبر عام 1988، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 33 عاما فقط، وتخرجت من قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة..

وبدأت النجمة المصرية، التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل حكاية حياة، ثم مسلسل كلام على ورق، وتبعته بعدة اعمال درامية مميزة.

ومؤخرًا أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، نشر مقطع فيديو للفنانة المصرية مي عمر، من إحدى مسلسلاتها، ظهرت فيه وهي ترقص بجرأة كبيرة.

وتزامن إعادة نشر وصلة رقص مي عمر التي بدت فيها تهز أردافها بجرأة كبيرة، مع انتهاء عرض حلقات مسلسلها الجديد “لؤلؤ” الذي حظي بنسبة مشاهدة كبيرة، على مستوى العالم العربي.

من جانب آخر، كشفت الفنانة المصرية، مي عمر، عن تجربتها الأليمة مع مرض والدها، وهي في سن العشرين.

