إصابة صلاح عبد الله بأزمة قلبية وابنته تكشف تفاصيل حالته الصحية

صلاح عبد الله أقلق الجمهور الليلة على حالته الصحية، بعد الكشف عن إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وكشفت ابنته دنيا تفاصيل حالته الصحية اليوم ونشرت صورة له من المستشفى.

إصابة صلاح عبد الله بأزمة قلبية

وكشفت دنيا صلاح عبد الله عن إصابة والدها بأزمة قلبية مفاجئة، ونشرت تفاصيل حالة والدها الصحية في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بانستقرام، ونشرت صورة من المستشفى وهي تمسك بيد والدها، وقالت إن والدها غادر العناية المركزة ومن المتوقع ان يغادر المستشفى خلال الفترة المقبلة، وأقلق الفنان صلاح عبد الله الجمهور وزملائه النجوم بعد الكشف عن أزمته الصحية.

تفاصيل حالة صلاح عبد الله الصحية

وقالت ابنة صلاح عبد الله في تدوينتها عن حالة والدها الصحية:" سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله.. انا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في اي خبر غلط نزل، اول امبارح بليل بابا حس بالم في الصدر و لي طول رحنا المستشفي واللي حصل ازمة قلبية استدعت قسطرة في القلب و تركيب دعامة والحالة استقرت".

وتابعت دنيا صلاح عبد الله:" الف حمد وشكر علي كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة الي غرفة، و باذن الله نخرج من المستشفي بكره باذن الله و الدكاترة طمنونا انه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة باذن الله.. دعواتكم لصاصا ابو قلب طيب، وزي ما هو دايما بيقول باذن الرحمن.. حالة وهتروح لحالها".

صلاح عبد الله يقلق الجمهور على حالته الصحية

وأقلق الفنان صلاح عبد الله الجمهور على حالته الصحية بعد الكشف عن أزمته الصحية وإصابته بنوبة قلبية، وتضامن معه عدد كبير من الجمهور وكذلك أصدقائه الفنانين، وكان الفنان صلاح عبد الله قد أصيب بأزمة صحية سابقة، بعد إصابته بجلطة دماغية في عام 2010، والتي تسببت له في عدة آثار جسدية ومنها تأثر حركته وقدمه منها.

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخراً في عدة أعمال فنية كانت آخرها في مسلسل "قصر النيل" في رمضان بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في عدة أعمال، وينتظر صلاح عبد الله عرض عدة أعمال جديدة في الفترة المقبلة ومنها مسلسل "شقة 6" وفيلم "الإنس والنمس" وغيرها.