إصابة شريف مدكور بأزمة صحية جديدة بعد معاناته من مرض السرطان

شريف مدكور الإعلامي المصري كشف عن تعرضه لأزمة صحية جديدة وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مرض السرطان الذي أعلن عن إصابته به في عام 2019.

شريف مدكور يتعرض لأزمة صحية جديدة

شريف مدكور نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة كشف من خلالها عن تعرضه لوعكة صحية جديدة، حيث أوضح الإعلامي المصري أن بات مصاب بـ"الصفرا" وهو مرض يصيب الإنسان بإصفرار في البشرة والعين، وعادة ما يكون ناتج عن مجموعة من الاعراض بسبب أمراض أخرى، شريف مدكور أكد أنه خلال الفترة الماضية كان يخشى من الإصابة بفيروس كورونا، لكن كان قدره أن يصاب بمرض الصفرا فكتب الإعلامي المصري تعليقا عن إصابته قال فيه: "كنت خايف من كورونا جالي الصفرا الحمدلله".

شريف مدكور يخضع لفترة راحة بعد إصابته بالصفرا

شريف مدكور تحدث عن الخطوات التي سوف يتبعها خلال المرحلة المقبلة الخاصة بعلاجه، حيث أوضح أن سوف يتلزم منزله خلال الفترة القادمة، وأن الإصابة تستدعي راحة لمدة اسبوعين في السرير، مع تناول العسل الأسود فكتب شريف مدكور: "راحة اسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود".

شريف مدكور علق العديد من زملائه على إصابته وتمنوا له الشفاء العاجل ومن بينهم الإعلامية دعاء فاروق التي كتبت تعليقا قالت فيه: " سلامتك يا شريف بإذن الله تعدي علي خير يا رب"، كما علق كذلك متابعي ومحبي الإعلامي المصري شريف مدكور ودعوا له بالشفاء والعودة من جديد لمحبيه.

إصابة شريف مدكور بالسرطان

شريف مدكور قد أعلن في عام 2019 عن إصابته بمرض سرطان القولون وبدأ النجم المصري في الخضوع للعلاج وجلسات الكيماوي وكذلك لعملية جراحية، وكان شريف مدكور قد أكد في لقاء سابق مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن حالته بعد الإصابة بالسرطان وخضوعه للعلاج قد تحسنت بشكل كبير، وأنه انتهى من فترة العلاج الخاصة بالسرطان، لكنه يعاني من بعض الضمور في الأطراف ويخضع للعلاج للتعافي منه.

شريف مدكور قد أثار جدلا في الأسابيع الماضية عبر حسابه على "فيس بوك" بعدما كشف عن رفضه إعطاء الأموال على طريقة الإقتراض، وقال في تدوينته: "صباح الخير يا ريت محدش يبعت يطلب مني انه يستلف فلوس علشان انا ضد الموضوع ده، انا عارف ان الحياة صعبة بس علي قد لحافك مد رجليك شكراً"، وأثارت تدوينة شريف مدكور جدلاً كبيراً وتلقى انتقادات أيضاً واتهمه البعض بقسوة القلب وعدم مساعدة الغير، ورد شريف مدكور على هذه الانتقادات وقال إنه يحصل على المال بعد شقاء، لذلك لن يستطيع إرسال المال لمن لا يعرفه ولكنه قد يفعل ذلك مع أصدقائه ومعارفه فقط، وأشار إلى أن بعض الطلبات التي تصله غير ضرورية مثل طلب مال من أجل شراء مستلزمات عادية وشراء أجهزة إلكترونية وغيرها.

الصور مأخوذة من حساب الإعلامي شريف مدكور على "انستجرام".