الفنانة هيفاء حسين حديث الجمهور بعد ظهورها الجديد مع ابنها الشاب

هيفاء حسين خطفت الأنظار بظهور جديد مع نجلها الأكبر سعد والذي وجهت له رسالة، كما علق العديد من النجوم على الصورة التي جمعت الفنانة البحرينية ونجلها.

هيفاء حسين تنشر صورة جديدة مع نجلها سعد

هيفاء حسين نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة تجمعها بنجلها الشاب سعد، الذي خطف الأنظار بظهوره مع والدتها بعدما بات شابا، هيفاء حسين دعت لنجلها من خلال الصورة التي جمعتهما وتمنت له التوفيق في جميع الخطوات التي يتخذها في حياته، وأن يصل إلى المستوى الذي يتمناه، فكتبت النجمة البحرينية: "يارب تحفظ لي ابني وتنور دربه وتجعله دايما في أعلى المناصب"، كما حازت الصور على إعجاب قطاع واسع من متابعيها الذين علقوا عليها.

النجوم يعلقون على صورة هيفاء حسين ونجلها الشاب

هيفاء حسين علق أيضا زملائها في الوسط الفني على الصور التي جمعتها بنجلها سعد، وكان من بينهم الفنانة آلا شاكر التي تمنت أن يحفظه الله للفنانة البحرينية، وأن يحقق كذلك كل ما تتمناه من أجله فكتبت: "ما شاء الله ربي يحفظه ويفرحك فيه وتشوفينه بأعلى المراتب وتفرحين بعرسه وتشوفين عيال عياله يارب"، وكتبت أيضا الإعلامية مي العيدان: " الله يحفظه ويسعده ويسعدك فيه"، كما علق كذلك كل من الفنان خليل الرميثي وابتسام عبدالله، وفاطمة الطباخ، وفاطمة الحوسني.

هيفاء حسين تخطف الأنظار بأكثر من صورة مع نجلها الأكبر

هيفاء حسين تحرص على نشر صور بشكل مستمر تجمعها بنجلها الأكبر سعد التي رزقت بها في زواجها الأول ببداية حياتها، قبل أن ترتبط من الفنان الإماراتي حبيب غلوم، وتحرص هيفاء حسين على نشر العديد من الصور التي تجمعها بنجلها في العديد من المناسبات الخاصة والتي كان من بينها حفل تخرجه أو عيد ميلاده، ودائما ما تثير صورة هيفاء حسين مع نجلها جدلا حيث يطرح الجمهور العديد من الأسئلة عنه في وقت يعتقد البعض أن سعد هو شقيق الفنانة البحرينية وليس نجلها الأكبر.

يذكر أن الفنانة هيفاء حسين تزوجت من الفنان حبيب غلوم منذ أكثر من 11 عام، ورزقت منه في عام 2019 بطفلين توأم هما سلطان وجواهر وتنشر النجمة لهما العديد من الصور، وقد احتفلت أيضا هيفاء حسين منذ أسابيع بعيد زواجها الـ11 من الفنان الإماراتي حبيب غلوم.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة هيفاء حسين على "انستجرام".