شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها:"بتتحسن لكن لسه تعبانة"

ياسمين عبدالعزيز لا تزال تشغل تطورات حالتها الصحية اهتمام الجمهور في الوطن العربي، وتحديدا بعد الكشف خلال الفترة الماضية عن خروجها من العناية المركزة.

تطورات الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبدالعزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز الفنان وائل عبدالعزيز نشر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" صورة لشقيقته مطالبا بالدعاء لها، وذلك بعد اسبوعين من إعلان زوجها الفنان أحمد العوضي عن خروجها من العناية المركزة، وائل عبدالعزيز رد على الأسئلة التي طرحها العديد من متابعيه حول تفاصيل الوضع الصحي للفنانة المصرية خصوصا بعد خروجها من العناية، وأكد وائل عبدالعزيز في رده على المتابعين أن حالة شقيقته تتحسن لكن أثار معاناتها لا تزال مستمرة، وتعاني من بعض المتاعب فكتب: "بتتحسن بس لسه تعبانه".

وائل عبدالعزيز يطلب الدعاء لشقيقته

وائل عبدالعزيز قد نشر أيضا في الساعات الماضية صورة أثناء تواجده في صالة الجيم للتدريب حيث أكد أنه غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي بدون الاطمئنان على شقيقته ياسمين عبدالعزيز فكتب: "بتمرن من غير نفس .. نفسي اطمن عليكي"، وكان وائل عبدالعزيز خلال الأيام الماضية قد نشر العديد من الصور لشقيقته طلب من خلالها الدعاء لها وأن تتجاوز هذه المحنة الصحية، كما علق على صورة تجمعهما أكد فيها أن المرحلة الصعبة التي تعيشها شقيقته قد أقتربت على النهاية فكتب: "هانت يا روحي"، وكان العديد من نجوم الوسط الفني علقوا على الصور وتمنوا الشفاء العاجل للفنانة المصرية وأن تستعيد عافيتها من جديد وتعود لأعماله الفنية.

أحمد العوضي يتغزل في زوجته ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي الفنان المصري وزوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد نشر فيديو قصير لزوجته في الأيام الماضية عبر حسابه على "فيس بوك" عبر من خلاله عن مدى حبه لها وشوقه فكتب تعليقا عليه قال فيه: " يا ويلي من حبا"، وتفاعل مع ما نشره أحمد العوضي العديد من متابعيه وكذلك زملائه في الوسط الفني، وكانت ياسمين عبدالعزيز قد أقلقت الجمهور وزملائها على حالتها الصحية بعد الكشف عن خضوعها لعملية جراحية وإصابتها بمضاعفات خطيرة.

ونشر أحمد العوضي عدة رسائل طلب بها من الجمهور الدعاء لها، وعدم الاستماع إلى الشائعات حول حالتها الصحية، وتضامن معها عدد كبير من نجوم الوسط الفني والذين نشروا عدة رسائل وأدعية لها على صفحاتهم بمواقع التواصل. كما حرص العوضي على طمأنة الجمهور على حالة زوجته بعد مغادرتها العناية المركزة.

وكتب أحمد العوضي عبر "فيس بوك": "الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة اسبوعين خوفا عليها، حيث ان الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة.. حتى استقرار الحالة.. اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني.. شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها.. ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ووائل عبدالعزيز على "انستجرام".