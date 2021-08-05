عمرو سعد يكشف ما جرى في مكالمته مع دلال عبد العزيز من المستشفى: "كانت تلهث بسبب ضيق التنفس"

دلال عبد العزيز ما تزال حالتها الصحية محط اهتمام الوسط الفني والجمهور الذي يترصد كل معلومة عن تطورات وضعها بعد مكوثها منذ حوالي 3 أشهر في المستشفى حيث لا تزال تعاني من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا وتحديدا تلف في الرئة الأمر الذي جعل فترة علاجها تستلزم المزيد من الوقت، فيما فاجأ الفنان عمرو سعد الجمهور بكشفه عن تواصله مع دلال عبد العزيز عبر برنامج "اي تي بالعربي" تحدث فيها عن كواليس المحادثة بينهما والوضع الصحي للمريضة.

عمرو سعد يكشف كواليس مكالمته مع دلال عبد العزيز

النجم المصري عمرو سعد الذي تربطه علاقة صداقة ودية ومتينة مع أسرة دلال عبد العزيز، كشف لبرنامج "ايه تي بالعربي" كواليس اجرائه مكالمة هاتفية جمعته مع الفنانة دلال عبد العزيز خلال تواجدها فى المستشفى.

عمرو سعد أكد في مداخلته عبر البرنامج بأن الفنانة دلال عبد العزيز طلبت من صهرها الفنان حسن الرداد بأن يحادثها عمرو سعد عبر الهاتف، فقام حسن الرداد بفتح مكبر صوت الهاتف من داخل غرفتها لتسمعه، الا انها فاجأت عمرو سعد وقامت بنزع ماسك جهاز الأوكسجسن حتى تتحدث معه بشكل أوضح.

وأوضح عمرو سعد خلال مداخلته ان الفنانة دلال عبد العزيز كانت تلهث خلال حديثها معه بسبب ضيق التنفس الا انه اطمئن عليها، لانها تمكنت من الحديث .

وتابع قائلا بأن الفنانة دلال عبد العزيز ستحتاج الى وقت حتى تعود الى طبيعتها نوعاً ما، لافتا الى أنها تعاني من تليف فى الرئة بعد اصابتها بفيروس كورونا ، كما أكد بأنها لا تعلم حتى الآن بنبأ وفاة زوجها الفنان سمير غانم .

عمرو سعد اوضح في جانب آخر بأن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد انهت مشاهدها بالكامل في مسلسلها الأخير وكانت تستعجل فريق العمل للنزول الى مصر من أجل ان تكون بجوار الفنان سمير غانم .

يذكر ان دلال عبد العزيز كانت قد شاركت عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع رانيا يوسف وياسمين رئيس والفنان الراحل يوسف شعبان وغيرهم زالمسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

دلال عبدالعزيز لم تشهد حالتها تحسن كبير خلال الأسابيع الماضية ولا تزال تعاني من مضاعفات ما بعد الشفاء من فيروس كورونا، وفي ظل الحالة الصحية للفنانة المصرية تسعى دائما للسؤال عن زوجها الراحل الفنان سمير غانم حيث أنها لم يتم إبلاغها برحيله حرصا على حالتها الصحية.

وتردد أن دلال بدأت تشعر بوفاة زوجها في وقت تحاول فيه أسرتها على عدم تأكيد ما تشعر به من أجل المحافظ على حالتها وعدم تدهورها، بالإضافة لعدم فقدانها الأمل في الشفاء، وأن الفريق الطبي المعالج للفنانة دلال عبدالعزيز طلب من أسرتها وتحديدا ابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم المحافظة على عدم التحدث معها عن رحيل زوجها.

كما كشف رامي رضوان مستجدات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز وقال إنهم لا يعلمون ما سيحدث في كل ساعة تمر عليها في المستشفى، وأن وضعها الصحي صعب، ولا يستطيع الجزم حول تحسن حالتها الصحية أو وجود تطورات بحالتها، ولكنهم في حاجة لدعوات الجمهور والجميع لها في الوقت الحالي.

جميع الصور المرفقة من حسابات انستغرام: عمرو سعد، دنيا سمير غانم، ايمي سمير غانم.