شاهد.. أحمد حلمي يشارك جمهوره فيديو كوميديا جديدا عبر إنستجرام

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مقطع فيديو كوميديا جديدا.
وجاء أحمد حلمي في الفيديو وهو يمزح مع جمهوره باستخدام الفلاتر، وكتب: “لما تحاول تبرر موقفك وانت كداب”.
وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، ونال إعجاب الكثيرين.
تعيين أحمد حلمي سفيرًا للنوايا الحسنة
وكان الحساب الرسمى لـ"يونيسف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أعلن تعيين الفنان أحمد حلمى سفيرا إقليميا لليونيسف، عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.
وكتب الحساب: "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرًا إقليميًا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتحدث تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أحمد حلمى عبر فيديو قائلا: "عندما نخبر الناس إنك سفير نوايا حسنة لليونسيف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعتهم وتجعلهم يضحكون".
ورد أحمد حلمى: “وأنا النهارده كمان فخرى زاد الحقيقة، مش هبقى مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله الدورة الجاية دى، نحقق أكتر وأكتر، مش بس على المستوى المحلى، لكن على المستوى الإقليمى”.
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