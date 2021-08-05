جميلة عوض تتألق في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي انستجرام

شاركت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وخطفت الأنظار بجمالها ورقتها الملحوظة. وظهرت جميلة عوض بطلة كلاسيكية عصرية، حيث ارتدت جيبة باللون الفوشية وتوب أبيض أنيق، وحرصت على تدعيم طلتها بالإكسسوارات المتنوعة. ونالت اطلالة جميلة عوض اعجاب جمهور ، وتفاعلوا معها وكانت أبرز التعليقات كالاتي: جميلة وانتي جميلة - قمر - بتخطفي فلوبنا.

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