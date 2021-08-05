حماقي يطرح أغنية ”زيها مين” من أحدث ألبوماته

نشر المطرب محمد حماقي بوستر ألبومه الجديد “فاتنتي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وأعلن عن طرح أغنية جديدة باسم “مين زيك” اليوم عبر قناته على اليوتيوب وكل المنصات الموسيقية. وكتب: "النهارده الساعة ٥ أغنية "زيها مين" هتكون موجودة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.. أول أغنية من ألبوم "يا فاتِنِّي"، استنوها ????". ويضم الألبوم الجديد لمحمد حماقي 12 أغنية، أبرزها يا نسيم حبيبي نسم التي تم الإعلان عن اسمها مؤخرًا، ويتعاون حماقي خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم توما، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، وغيرهم.

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