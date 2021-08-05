روبي تتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنية ”أمك وأبوك”

تخطت الفنانة روبي النصف مليون مشاهدة بأغنية "أمك وأبوك" بعد مرور ثلاثة أيام على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". أغنية "أمك وأبوك" من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل. وتقول كلمات الأغنية:" محدش شاف صحابي اللي في فرحي اتصوروا مابنوش حتى في واتسابي حبة مية اتبخروا في الشدة تبص جنبك مش هتلاقي ناس إنما هتشخلل جيبك هتملى ميكروباص بس سيبك من اللي في المصلحة يعرفوك ماتحبش حد قد أمك وأبوك إعمل قلبك بسوستة ونضفه ع السريع ياما ناس تبان أليسطا وأصلهم فقاقيع ماتسيبش أي حاجة تشكلك مشكلة هيأ نفسك كأنك في المدينة الفاضلة سابك ليه اللي سابك لو كان في النية يّود ماتحبش حد قد أمك وأبوك فضي دماغك فضي ماتركزش اللي فيك لو صنفرت المصدي هيتلمع عليك الناس البايخة في صورك منتجها وقُصها أول ما تلاقي راحتك اتلحلح روحلها خدلك حقنة نسيان وإنسى كل اللي أذوك ماتحبش حد قد أمك وأبوك دوخت وكان نفسي أدوق حبة حنية طلع اللي موجود في السوق منتهي الصلاحية عملت الخير في البحر رميته غطس وماقبش كله عمال ينتش كله عمال يهبش

بصراحة لب الموضوع وخلاصة القول بجد

ماتحبش حد قد أمك وأبوك".

يذكر أن روبي طرحت مؤخرا الأغاني "قلبي بلاستيك"، "أنا لو زعلانة"، و"في حتة تانية".

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