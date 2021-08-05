غدا.. حفل الشاب خالد وحسن شاكوش في الساحل الشمالي

يحيي الفنان الجزائرى الشاب خالد حفلا غنائيا غدا الجمعة في الساحل الشمالى، ويشاركه به مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

ومن المنتظر أن يقدم الشاب خالد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها عايشة، دي دي، يا رايح وغيرهم.

يذكر أن الشاب خالد طرح مؤخرا كليب أغنية "اسمها بيروت"، من إخراج إيلى بربرى، وألحان محمد يحيى، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار العاصمة اللبنانية بيروت.

وتقول كلمات الأغنية :"جميلتي بيروت ست الدنيا تبكي ناس وبيوت يا أحلى غنوات السلم راجعي باكر نغنيكي باعلى صوت معنى المل عشق الحياة معنى الحياة لبنان انتي الدفا حتي الحبة اسمها لبنان نغني هنا وقلبي انا داخل حدود لبنان..".

بينما آخر أعمال حسن شاكوش، فيديو كليب أغنية “حبيبتي افتحي شباكك انا جيت” بصحبة الفنانة ياسمين رئيس، والتي حققت نجاح كبير حيث كسرت حاجز الـ 68 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.