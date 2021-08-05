جمهور العرض الخاص لـ”لإنس والنمس” يلتقطون الصور مع العملاق حمد فتحي

حرص جمهور العرض الخاص لفيلم "الإنس والنمس" الذي أقيم أمس الأربعاء، على إلتقاط صورا تذكارية مع العملاق حمد فتحي والمعروف جماهيريا بعملاق السلة.

حمد فتحي ظهر خلال أحداث فيلم “الإنس والنمس” في عدد من المشاهد الكوميدية مع الفنان محمد هنيدى ، وتواجد بين الجمهور خلال العرض الخاص الذي أقيم بسينما كايرو فيستفال سيتي.

"الإنس والنمس" من بطولة محمد هنيدي، ومنة شلبي، وصابرين، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وعارفة عبدالرسول، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، حول موظف حكومي فقير يجسده الفنان محمد هنيدي يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع هنيدي في غرام منة شلبى وهي من عالم الجن ولكن يطاردهما الفنان عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور عفريت ويحاول إفساد هذه القصة.