نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وخطفت الأنظار بجمالها الطبيعي، وظهرت بلوك بسيط حيث ارتدت فستان قصير باللون الرمادي، وعليه رسومات أبطال ديزني الشهيرة. وكتبت: “حين لا تحب المكان استبدله حين يؤذيك الأشخاص غادرهم حين تملّ ابتكر فكرة جديدة حين تحبط أقرأ بشغف المهم في الحياة ألا تقف متفرجًا”.

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