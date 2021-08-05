نبيل الحلفاوى يعلق على خسارة منتخب مصر كرة اليد

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن مباراة المنتخب المصري لكرة اليد امام منتخب فرنسا والتي خسر فيها منتخبنا القومي ليلعب على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو.

وقال نبيل : “معلش يا رجالة، التوفيق كان معهم ومع حارسهم، قدر الله وما شاء فعل، ننتظر البرونزية يا أبطال للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، فخورون بكم”.

وكان هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد بعد التأهل لنصف نهائي لبطولة طوكيو .

وغرد نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "ألف مبروك يا أرجل رجالة.. منتخب اليد يفوز على المنتخب الألماني ويتأهل لنصف النهائي أمام فرنسا.. شرفتمونا وشرفتم العرب وإفريقيا.

وخسر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 27 – 23، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين في إطار نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بين المنتخبين بنتيجة 13 - 13، قبل أن يحصد منتخب الديوك الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.