محمد لطفي يشارك جمهوره صورة مع الهضبة

شارك الفنان محمد لطفي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهر فيها برفقة ابنه إبراهيم، والمطرب عمرو دياب. وكتب محمد لطفي: “الهضبة النهارده قال لهيما انت صوتك حلو”. ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وحازت على تعليقات إيجابية من الجمهور.

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