رفع فيلم ديدو من دور العرض بسبب ضعف إيراداته

قررت دور العرض رفع فيلم “ديدو” وذلك بسبب ضعف إيراداته اليومية حيث بلغت قيمتها 400 جنيه في آخر يوم عرض وهو ما دفع دور العرض لرفعه من اجل منح أفلام أخرى عدد شاشات أكثر.

برومو فيلم ديدو

طرح المنتج أحمد السبكي، مؤخرا البرومو الرسمي لأحدث أفلامه بعنوان "ديدو" للنجوم كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت وبيومي فؤاد الذى شهد مشاهدات عالية فور طرحه على اليوتيوب ووضع الجمهور آمالا كبيرة على الفيلم الا ان الظروف المحيطة بالسينما اثرت بشكل كبير على الإيرادات بشكل عام.

وبمجرد نزول البرومو تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما فيه من عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة التي خطفت أنظار المشاهدين، والتي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة داخل صناعة السينما بمصر، والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين، بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور.

أبطال فيلم ديدو

يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

ملخص أحداث فيلم ديدو

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

عرض فيلم ديدو

حرص أحمد فهمي على مساندة كريم، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلم "ديدو" في السينما، وكشف عن رأيه في الفيلم، قائلا: "بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كده، مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم، ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".

وكان آخر أعمال الفنان كريم فهمى فى الدراما مسلسل “ونحب تانى ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والذى عرض العام الماضى فى رمضان كما يشارك كريم فهمى فى فيلم السرب.