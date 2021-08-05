فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد أحفادها في أحدث ظهور بعد تعافيها.. بالصور

فيفي عبده واصلت احتفالها بتعافيها من أزمتها الصحية، ونشرت اليوم صور جديدة لها من أجازتها، وهي تحتفل بعيد ميلاد أحفادها، ووجهت إليهم رسالة خاصة في هذه المناسبة، وتلقت التهاني من زملائها النجوم.

فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد أحفادها

ونشرت فيفي عبده صورة جديدة لها اليوم، وشاركت الجمهور لحظة خاصة من أجازتها الصيفية، وظهرت وهي تحتفل بعيد ميلاد أحفادها، ووجهت إليهم رسالة خاصة في تعليقها على انستقرام وقالت:" بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميهم ويحفظهم ويحفظ اولاد الناس كلها النهارده كان عيد ميلاد احفادي حبايبي جليلة وكمال كل سنة وهما طيبين وعقبال ١٥٠ سنة بحبهم اوي وبحبكم اوي خمسة مواه.. كل سنة وبرج الاسد طيب".

أحدث ظهور لفيفي عبده مع أحفادها في أجازتها الصيفية

وتفاعل مع صورة فيفي عبده مع أحفادها عدد كبير من الجمهور وزملائها النجوم، ولكنها أخفت وجه أحفادها في الصور، وهو الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور، وعلقت الفنانة غادة عبد الرازق على الصورة وهنأت فيفي عبده وأحفادها وقالت:" عقبال مليون سنة يارب حبيبتي ويخليكي ليهم"، وعلقت الفنانة يارا وقالت:" كل سنة وهم وانتوا والكل طيّب يا رب"، وعلقت الفنانة جومانا مراد:" كل سنة وهما طيبين ربنا يحفظهم يارب"، وتلقت عدة تعليقات بالتهنئة من هند صبري ولجين عمران وغادة عادل وغيرهم.

فيفي عبده تحتفل بأجازتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية

وكانت عادت فيفي عبده قد عادت للتواصل مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل بعد فترة من غيابها بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام مؤخراً، وعلقت عليه قائلة:" ‏بسم الله ما شاء الله الله أكبر كل سنة وانت طيبين"، وكشفت في الفيديو عن خروجها من المنزل والسفر إلى الساحل الشمالي لأول مرة منذ أزمتها الصحية، والتي أجبرتها على البقاء في المنزل لتلقي العلاج والراحة بعد فترة من تواجدها في المستشفى.

ووجهت فيفي عبده رسالة إلى الجمهور في الفيديو الذي نشرته من أجازتها الصيفية، وقالت إنها سعيدة للغاية لتعافيها من أزمتها الصحية وعودتها لحياتها الطبيعية ووجهت التهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى، وقالت:"دي أول لقطة أخدها من الساحل الشمالي دلوقتي.. أنا طبعاً فرحانة جداً إن ربنا شافاني وعافاني"، وقالت فيفي عبده إنها ستنشر فيديوهات لها من أجازتها الصيفية ومشاركة الجمهور في لحظاتها السعيدة.