تطورات الحالة الصحية للمشاهير..فرح الزاهد تكشف معاناتها مع "الوسواس القهري" وابن خالد سامي يقلق الجمهور

القاهرة -دوت الخليج الخميس,05 آب (اغسطس) 2021 - 06:13
فرح الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، أثارت اهتمام الجمهور اليوم بعد كشفها تفاصيل إصابتها بمرض الوسواس القهري، وحكت عن معاناتها معه خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، في حين كشف ابن الفنان خالد سامي عن تطورات صادمة في حالة والده الصحية.
شقيقة هنا الزاهد تكشف معاناتها مع "الوسواس القهري"
وأعلنت فرح الزاهد عن إصابتها بمرض الوسواس القهري، وتحدثت عن تجربتها مع المرض وقالت إن البعض يستخدم إسم المرض للمزاح أو للتباهي، ولكنه على عكس ذلك، مرض حقيقي ووصفته بالكابوس في حياة المصاب به، وتصل بعض الحالات إلى الانتحار، لذلك شاركت في حملات توعية ضد المرض بالإضافة إلى طلبها التعامل معه بجدية وليس للمزاح.
فرح الزاهد تحكي تجربتها مع مرض "الوسواس القهري"
وتحدثت فرح الزاهد عن معاناتها مع المرض وقالت إنها كانت تفعل أشياء غريبة منذ طفولتها، وشخصت باصابتها بالوسواس القهري، ووصفت المرض مثل الشخص الذي يعيش بداخله شخص آخر يوجهه ويطلب منه عدة أشياء، وحكت مثلاً إنها تصاب بالانهيار في حالة دخول أحد غرفتها، أو التأكد من غلق الباب لأكثر من 20 مرة وغيرها من التفاصيل، بالإضافة إلى المجهود الذهني في تنظيم الأفكار والأشياء وغيرها.
ابن خالد سامي يكشف تطورات صادمة في حالة والده الصحية
وعلى الجانب الآخر، كشف ابن الفنان خالد سامي عن تطورات جديدة في حالة والده الصحية بعد فترة من تواجده في العناية المركزة بالمستشفى، ووضح ابن خالد سامي للجمهور الرأي الطبي في حالة والده وقال في تغريدة له:" توني طلعت من عند الدكتور على كلامه أن نسبة التحسن بوضع والدي هو شي ضئيل وكونه عدى الـ ٨ أسابيع بدون أي تطور وهذا الشيء يقلل من نسبة التحسن "علميًا" وهذا الكلام العلمي دائمًا صعب ومتعب، اذا عدى ١٢ أسابيع تكون النسبة أقل بكثير، الله يصبرنا كأسرة فترة متعبة نفسيًا وذهنيًا".
وتابع ابن خالد سامي في تغريدته عن حالة والده الصحية وقال:" عدينا ٨ أسابيع حاليًا، هل نفقد الأمل؟ لا طبعًا، هل أحنا نمر بفترة صعبة؟ نعم والله يصبرنا ويقوينا، والله قادر على كل شي راح ندعي ونتفائل خيرًا مهما كان الكلام العلمي ينافي الواقع لكني مؤمن أيمان تام بالقدرة الإلهية، شكرًا لكم".
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