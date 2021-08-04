شيرين عبد الوهاب تعود لانستقرام بعد انقطاع طويل وتكسر عزلتها بظهور جديد

شيرين عبد الوهاب فاجأت الجمهور اليوم بنشر صورة لأحدث إطلالة لها على انستقرام، وعادت لنشر صورها الجديدة على حسابها بعد انقطاع طويل، حيث اعتزلت شيرين انستقرام منذ ما يقارب عامين.

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب على انستقرام

وفاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجمهور اليوم بنشر أحدث صورها على حسابها بانستقرام وكذلك فيسبوك، بعد انقطاع طويل، حيث قاطعت شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل منذ ما يقارب عامين، ولم تنشر صورها الجديدة على انستقرام طوال تلك الفترة، واكتفت بنشر عدة صور سابقة لها أو توجيه تهنئة للجمهور في عدة مناسبات فقط، وهو الأمر الذي اعتبره الجمهور مفاجأة كبيرة منها هذا الصيف.

شيرين عبد الوهاب تعود لمواقع التواصل بعد انقطاع طويل

وعادت شيرين عبد الوهاب إلى نشر صور إطلالاتها الجديدة على انستقرام وفيسبوك بعد غياب طويل، واحتفل جمهورها بعودتها وكسرها عزلتها طوال تلك المدة، في حين اعتبر البعض ذلك خطوة منها للعودة بانتظام على مواقع التواصل بالإضافة إلى الترويج لأعمالها الجديدة المنتظرة، والتي سبق واعلنت عنها مؤخراً، وظهرت شيرين في صورتها الجديدة بإطلالة ذهبية واستعرضت اللوك الجديد ومجوهراتها في الصورة.

شيرين عبد الوهاب تشوق الجمهور لأعمالها الجديدة

وكانت شيرين عبد الوهاب قد عادت الشهر الماضي إلى أنشطتها الفنية والحفلات بعد انقطاع أيضاً، واحيت حفلاً جماهيرياً في احدى المناسبات الرسمية، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور وكذلك المشاهير والشخصيات العامة، وسبق الحفل أزمة كبيرة لشيرين تصدرت بسببها مواقع التواصل، وذلك بعد تداول تسجيل صوتي حول علاقتها بزوجها المطرب حسام حبيب.

وتصدرت شيرين عبد الوهاب اهتمامات الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب أزمة التسجيل الصوتي، والذي جعلها أيضاً تخرج من عزلتها وتدافع عن زوجها حسام حبيب وتؤكد قوة علاقتهما وحبهما، بالإضافة إلى خروج حسام حبيب أيضاً عن صمته ونشره عدة فيديوهات على انستقرام والتي ظهر في بعضها مع شيرين وبناتها، وأعلن حسام وشيرين عن تجهيزهما لعدة أعمال فنية للجمهور في الفترة المقبلة وشوقا الجمهور لها ولكنهما لم يكشفا أي تفاصيل أو موعد طرح هذه الأعمال.