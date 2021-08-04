حسين الجسمي يحتفل بتحقيقه رقم قياسي في أغنية "بالبنط العريض": "نصف مليار نبضة حب"

حسين الجسمي تصدر موقع تويتر اليوم بعد تحقيقه لرقم قياسي على قناته بيوتيوب، حيث احتفل جمهوره بتحقيق أغنيته الصيف الماضي "بالبنط العريض" لنصف مليار نسبة استماع على يوتيوب.

حسين الجسمي يتصدر تويتر ويحتفل مع الجمهور

وتصدر الفنان حسين الجسمي موقع تويتر اليوم بسبب احتفالات جمهوره بتحقيقه رقم قياسي في أغنية "بالبنط العريض"، والتي حققت نصف مليار نسبة استماع على يوتيوب في عام من طرحها، واعتبر الجمهور ذلك انجاز غير مسبوق ونجاح خيالي للأغنية التي اكتسحت منافسة أغاني الصيف الماضي، وظلت لفترة طويلة متصدرة لمواقع التواصل بالإضافة إلى نجاحها وانتشارها الجماهيري خارج مواقع التواصل.

حسين الجسمي يحتفل بتحقيقه رقم قياسي على يوتيوب

واحتفل الفنان حسين الجسمي بهذا الرقم القياسي على يوتيوب، وشارك الجمهور احتفالاتهم وأعاد نشر الأغنية على حسابه بتويتر، وعبر عن سعادته وامتنانه للجمهور، ووجه إليهم رسالة قال بها:" نصف مليار نبضة حب لكم جميعاً وبالبنط العريض"، وتلقى حسين الجسمي التهاني من زملائه والنجوم على هذا الإنجاز غير المسبوق لأغنيته الصيفية "بالبنط العريض"، واحتفل أيضاً الشاعر أيمن بهجت قمر، صاحب كلمات الاغنية، بهذا الانجاز ونشر تغريدة على تويتر قال بها:"الحمدلله.. نص مليار".

أعمال حسين الجسمي في موسم الصيف

ويبدو أن حسين الجسمي في طريقه لتحقيق رقم قياسي آخر هذا العام، بعد طرحه مؤخراً أغنيته الصيفية الجديدة "حتة من قلبي"، والتي كرر بها تعاونه مع الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن ألحان حسين الجسمي أيضاً وتوزيع علي فتح الله، حيث تجاوزت الأغنية الـ 20 مليون نسبة استماع على يوتيوب في أقل من شهر على طرحها، وحققت نجاح كبير وهو ما جعل الجمهور يتوقع بتكرار نفس الإنجاز في أغنية "بالبنط العريض".

وطرح الفنان حسين الجسمي في الفترة الماضية عدة أغاني ناجحة بجانب أغنية "حتة من قلبي"، وأبرزها أغنية "سر السعادة " في رمضان الماضي، وأغنية "فوق" و"كنز النوادر" و "أهواك يا شبه القمر" وغيرها، وأحيا حسين الجسمي مؤخراً حفل غنائي في أبو ظبي مع الفنانة أصالة في اتحاد أرينا بجزيرة ياس.