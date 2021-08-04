إصابات "كورونا" تعود للوسط الفني.. مصطفى كامل وأسرته بالمستشفى ومخرج شهير يصاب بمتحور دلتا رغم اللقاح

اصابات كورونا عادت مجددا الى الوسط الفني وبقوة وذلك بعد فترة من الهدوء في الأسابيع الماضية، ليعلن العديد من النجوم عن اصابتهم بهذه الجائحة في الأيام الماضية وأحدثهم اصابة مصطفى كامل مع أسرته، واصابة المخرج محمد دياب والاعلامية مي حلمي وغيرهم حيث نرصد لكم أحدث حالات الإصابات بين المشاهير العرب وتفاصيل أوضاعهم الصحية.

اصابة مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا

الفنان مصطفى كامل أعلنت عن اصابته مع كامل أسرته بفيروس كورونا المستجد وهم والدته وزوجته وابنته، حيث يتواجد مصطفى كامل يتواجد حاليا مع ابنته في مستشفى العجوزة بناء على أمر الطبيب المعالج لمتابعة حالته، بينما نفت مصادر مقربة منه الأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية.

مصطفى كامل كان قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه "ضحكتي"، وهي ثاني أغاني ألبومه الغنائي الجديد "وجع قلبي"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج.

اصابة أحمد فتحي بفيروس كورونا

الفنان المصري أحمد فتحي كشف ايضا في اليومين الماضيين عن إصابته بعدوى الفيروس المستجد، وجاءت اصابته اثناء مشاركته بتصوير دوره في مسلسل "عودة الأب الضال" الذي يظهر فيه كضيف شرف، فتوقف عن التصوير وخضع للعزل المنزلي حيث يخضع للعلاج المطلوب حيث أن أعراض اصابته ما تزال طفيفة.

اصابة محمد دياب بكورونا المتحور

المخرج المصري محمد دياب لم يسلم كذلك من الإصابة بهذه الجائحة التي ما تزال تجتاح العالم، لكنه أصيب بالفيروس الجديد المتمحور من كورونا ويحمل اسم "دلتا" وذلك إثناء إقامته في ألمانيا رغم حصوله على اللقاح سابقا.

وشرح محمد دياب اصابته في منشور على فيسبوك فكتب قائلا :"بقالي أسبوعين عندي النسخة الجديدة من كوفيد (دلتا)، ورغم أني واخد الفاكسين، إلا إن الحماية من دلتا كانت محدودة في حالتي".

دياب شدد على الجميع بضررة عدم اهمال أخذ اللقاح مضيفا : "أنا متأكد إني لو ما كنتش واخد الفاكسين، كانت حالتي هتبقى أسوأ بكتير".

مي حلمي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الإعلامية مي حلمي تنضم لقائمة المصابين الجدد بفيروس كورونا حيث اعلنت عن ذلك من خلال ردها على أحد رسائل جمهورها عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على إنستجرام بعدما سألها أحد متابعيها عن سبب إختفائها لترد قائلة: "عندي كورونا".

مي حلمي تحدثت ايضا عن معاناتها من أعراض فيروس كورونا، وعدم قدرتها على الشم، ومعاناتها من الصداع والكحة المستمرة، فيما أكدت أنها مازلت لم تدخل مرحلة الشفاء قائلة:"بموت حرفيا من الكحة والصداع".

إصابة هند البلوشي بفيروس كورونا

الفنانة الكويتية هند البلوشي كشفت عبر قبل ايام عن إصابتها بفيروس كورونا، رغم تلقيها اللقاح، وذلك بعد إعلان إصابة شقيقتها مرام بالفيروس أيضًا.

هند البلوشي أكدت أنها لم تكن تعلم بإصابتها خاصة وأنها كانت قد تلقت اللقاح، لافتة إلى أن أعراض الفيروس قد ظهرت عليها بعد فترة من الإصابة، كما حذرت المخالطين لها خلال الفترة الماضية بالاطمئنان على أنفسهم في حال إذا كانت قد تسببت في نقل العدوى لأحد الأشخاص.