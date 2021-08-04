190 مليون جنيه قيمة توقيع عقد تنفيذ توصيل التيار الكهربائي لمساحة 20...

فى إطار توجه الدولة ودعم القيادة السياسية للاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى وتوفير الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية لسد الفجوة الغذائية وبالتالي عدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجاتنا الغذائية.

شهد الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع عقد بين شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ممثلة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع ، وذلك لتنفيذ شبكة الكهرباء لمساحة إضافية تبلغ حوالى 20 الف فدان بشرق العوينات ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي سيقوم بتمويل المشروع بتكلفة قدرها نحو 190 مليون جنيه.

وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون الوثيق والمستمر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء نظراً لما تمثله تلك المنطقة من إضافة للاقتصاد القومى حيث تعتبر مساحة 20 الف فدان موضوع العقد المشار إليه من ضمن المساحة المستهدف استصلاحها وزراعتها والتي تقدر بما يزيد عن 300 ألف فدان بشرق العوينات وذلك من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومستثمرى القطاع الخاص حيث سيتم زراعة الأراضي المستصلحة المشار إليها بمحاصيل استراتيجية من أهمها محصول القمح مما يعمل علي تقليل الفجوة الغذائية وإقامة مناطق عمرانية وأنشطة إقتصادية جديدة تدعم الإقتصاد القومي.

هذا ومن المستهدف إنجاز المشروع قبل بداية شهر أكتوبر القادم بما يتيح الفرصة للحاق بموسم الزراعة الشتوي لهذا العام.

ويٌعد المشروع نموذج واضح لتكامل الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقوات المسلحة لخدمة وطننا الحبيب ورفاهية الشعب المصري.

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة وما تمثله من إضافة للاقتصاد القومى.