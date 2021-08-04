اتفرج – ميريام كلينك بتقلد سما المصري بوصلة رقص بلدي في الاسانسير

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة الاستعراضية ميريام كلينك صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة جريئة كشفت فيها عن انوثتها الطاغية.

ويبدو أن عارضة الأزياء ميريام كلينك مستمرة بتجاهل الانتقادات التي تطالها كل مرة بسبب صورها الجريئة التي تقوم بنشرها في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا بل يبدو الأمر وكأنها تزيد من جرعة الإثارة مع ازدياد الهجوم عليها.

وجديدها هذه المرة نشر صورة لمفاتنها بشكل جديد، فاختارت “بانيو” الحمام، الذي جلست بداخله وهي تغطي جسدها بالماء والصابون وماء بمبى فقط .