إيمان العلي تكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل مسلسلها الجديد "ليلة ربيع" مع هيا عبدالسلام وسبب غيابها عن المسرح

إيمان العلي الفنانة الكويتية كشفت عن أحدث أعمالها الفنية التي بدات تصويرها خلال هذه الفترة، كما تحدثت عن سبب عدم مشاركتها في أي عمل مسرحي خلال الفترة الماضية.

إيمان العلي تكشف عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة

إيمان العلي أكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على مشاركتها في عمل درامي جديد للمخرجة لولوة عبدالسلام، وهو مسلسل "ليلة ربيع" التي تصل عدد حلقاته لـ9 ومدة كل حلقة 20 دقيقة، إيمان العلي أكدت أنها بدأت تصوير دورها في المسلسل خلال الفترة الماضية، وأنها تصوير المسلسل من المقرر أن ينتهي بشكل كامل في الأيام القليلة المقبلة.

فقالت إيمان العلي: "بدأت تصوير دوري في مسلسل (ليلة ربيع) للمخرجة لولوة عبدالسلام، هو أيضا عمل تشارك فيه الفنانة والمخرجة هيا عبدالسلام كمساعد مخرج، وإن شاء الله من المقرر أن ننتهي من تصوير كامل حلقات المسلسل الـ9 في الأيام المقبلة".

سبب عدم مشاركة إيمان العلي في أعمال مسرحية جديدة

إيمان العلي تحدثت أيضا عن سبب عدم مشاركتها في أي عمل مسرحي خلال الأسابيع الماضية وتحديدا في الأعمال التي تم عرضها في عيد الأضحى، والتى أعادت من جديد الحياة للمسرح الكويتي، وأكدت إيمان العلي أنها لم تشارك من قبل في أي عمل مسرحي لذلك دوت الخليج حريصة على أن يكون ظهورها الأول في الأعمال المسرحية مختلفا، وتقدم الدور الذي ترغب أن تظهر من خلاله للجمهور.

فقالت إيمان العلي: "لم أشارك في أي عمل مسرحي من قبل، في وقت أن الأعمال التي قدمت لي من أجل المشاركة فيها لا تناسبني، لذلك تأخرت هذا المشاركة، وحريصة على أن يكون ظهوري الأول على خشبة المسرح يتعلق به الجمهور ويكون مختلف تماما عن أي دور قدمته من قبل، وبالتأكيد أرغب في المشاركة في الأعمال المسرحية وأن أظهر من خلالها".

إيمان العلي تستعد للمشاركة في مسلسل "أمينة حاف 2"

إيمان العلي من المنتظر أن تشارك في بطولة مسلسل "أمينة حاف 2" مع الفنانة إلهام الفضالة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بعد عرضه في شهر رمضان الماضي، وقرر صناعه تقديم جزء ثاني منه لاستغلال هذا النجاح، وقد شارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة طيف، وشهاب جوهر، وفهد باسم، وعبدالله الطليحي، وشوق الهادي، كما من المقرر تبدأ الفنانة الكويتية إيمان العلي تصوير مسلسل "عائلة عبدالحميد حافظ" والذي يعتبر من الأعمال المنتظر تصويرها خلال الفترة المقبلة.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة إيمان العلي على "انستجرام".