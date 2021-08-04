اصدار عملة فضية تذكارية لتخليد موكب نقل المومياوات الملكية

تخليدا لحدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط و الذي أقيم في ٣ ابريل ٢٠٢١، أصدرت وزارة المالية عملة تذكارية من الفضة فئة ١٠٠ جنيه تحمل شعار الاحتفالية باللغتين العربية والإنجليزية لتوثيق هذا الحدث الاستثنائي، بالإضافة إلي إصدار عملات معدنية قابلة للتداول من فئة الجنيه و الخمسون قرشا، تحمل نفس تصميم العملات الفضية، و ذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021.
يذكر أن احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية شهدت نقل ٢٢ مومياء ملكية من ملوك و ملكات الأسرة السابعة عشر وحتى الثانية والعشرين من بينهم مومياء ملوك كل من سقنن رع وأمنحتب الثاني وتحتمس الثاني وتحتمس الثالث وسيتي الاول و الملكة حتشبسوت.
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