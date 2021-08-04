تجسد الفنانة اللبنانية باميلا الكيك دور سيدة أعمال وزوجة النجم حسين فهمى خلال أحداث فيلم "فارس" حيث يجسد فهمى دور رجل أعمال ثرى، لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف بشكل غير سوى، ويدخل فى صراعات مع فارس – الشخصية التى يجسدها أحمد زاهر.
وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى.
فيلم "فارس"بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باميلا الكيك سيدة أعمال وزوجة حسين فهمى فى أحداث فيلم ”فارس” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.