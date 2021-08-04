باميلا الكيك سيدة أعمال وزوجة حسين فهمى فى أحداث فيلم ”فارس”

تجسد الفنانة اللبنانية باميلا الكيك دور سيدة أعمال وزوجة النجم حسين فهمى خلال أحداث فيلم "فارس" حيث يجسد فهمى دور رجل أعمال ثرى، لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف بشكل غير سوى، ويدخل فى صراعات مع فارس – الشخصية التى يجسدها أحمد زاهر.

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى.

فيلم "فارس"بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.