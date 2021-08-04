وزيرة الثقافة تنعى الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوى

عبد الدايم : الراحلة صنعت نجومية من نوع خاص وجذبت القلوب بتجسيد شخصيات تركت اثرا كبيرا فى وجدان الجمهور

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي التى غيبها الموت إثر ازمة صحية وقالت ان الراحلة من أبرز ممثلات جيل الثمانينات والتسعينات وبدايات الألفية الثانية ونجحت فى صنع نجومية من نوع خاص حيث جذبت القلوب بتجسيد شخصيات فى عدد من الاعمال الهامة التى تركت اثرا كبيرا فى وجدان الجمهور وتوجهت بالعزاء لاسرتها واصدقائها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر ان فتحية طنطاوى قدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميًا بدأتهم على المسرح القومي والطليعة في الستينيات ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية ، لعبت ادوارا متعددة ومتنوعة كما شاركت فى مجموعة من مسرحيات القطاع الخاص .