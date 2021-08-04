ريهام حجاج تنعى الفنانة فتحية طنطاوي

نعت النجمة ريهام حجاج الفنانة فتحية طنطاوي الذي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.
وكتبت ريهام عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "وداعًا فتحية طنطاوي".
أعلن الملحن والموزع الموسيقي محمد سعد، وفاة والدته - الفنانة فتحية طنطاوي - وذلك اليوم الأربعاء 4 أغسطس.
وكتب محمد سعد، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله.. اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك.. وثبتها عند السؤال.. واجعل مأواها الجنة.. نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعًا».
وأكدت الخبر، عازفة الفلوت دعاء صابر، إذ أعلنت وفاة خالتها، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله خالتي الحبيبة والفنانة القديرة فتحية طنطاوي.. اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك.. وثبتها عند السؤال واجعل مأواها الجنة».
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