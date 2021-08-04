دينا الشربيني تهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

هنّأت الفنانة دينا الشربيني المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية بمناسبة عيد ميلاده. وغردت دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" قائلة : ‏‎"كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة بصحة وسعادة ومن نجاح لنجاح". يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد نشر صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد “الثمانية” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. وعلق تركى آل الشيخ على الصورة : “المخرج الكبير أحمد مدحت.. الفنان القدير خالد الصاوي.. والنجم الكبير آسر ياسين والنجوم غادة عادل ومحمود البزاوي وريم مصطفى ومحمد علاء جامايكا ومصطفى البنا والممثل السعودي خالد صقر ومهندس الديكور القدير محمد عطية ومصممة الملابس القديرة منى التونسي ومدير التصوير العالمي توماس اورن توماسون والمونتير هيثم كرم.. ومحمد عبدالمتعال رئيس قناة ام بي سي مصر وحمادة اسماعيل المشرف العام على الانتاج والمنتج الاستاذ عبدالله ابو الفتوح والمنتج المنفذ احمد سوكة”. مسلسل "الثمانية"، يعد أول عمل يقوم بتأليفه تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت. أبطال مسلسل الثمانية تركى ال الشيخ أعلن عن ابطال مسلسل "الثمانية" حيث يشارك عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفي البنا.

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